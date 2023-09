Mondiali rugby 2023, All Blacks ko contro la Francia. E Macron esulta: “French Flair, mode on”

Fischiato al momento della cerimonia d’inaugurazione, Emmanuel Macron affida a Twitter la sua felicità per la vittoria della Francia sulla Nuova Zelanda (27-13) nella prima partita dei Mondiali di rugby. “French Flair, mode On”, ha scritto il presidente della Repubblica francese. L’espressione ‘French flair’ si riferisce nel rugby allo stile del gioco francese, fatto di rischi e improvvisazione, che è in contrasto con quello delle squadre britanniche. “Amici del rugby, per tutti noi, noi francesi, è un immenso orgoglio accogliere tutte le squadre della Coppa del mondo di rugby e i nostri Blues sul nostro suolo”, aveva detto Macron nel suo discorso in campo.

French Flair mode ON. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 8, 2023