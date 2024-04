LIVE – Djokovic-Ruud, semifinale Masters 1000 Montecarlo 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Djokovic-Ruud, incontro valevole per la seconda semifinale del Masters 1000 di Montecarlo 2024 (terra rossa). Il numero uno del mondo, vincitore per due volte in carriera da queste parti, ha dato seguito al successo sul nostro Lorenzo Musetti sconfiggendo in altri due parziali il solido australiano Alex De Minaur. Dall’altra parte della rete trova un grandissimo esperto della superficie come il norvegese, ottava forza del seeding e che ai quarti di finale ha posto fine alle speranze del sorprendente mancino transalpino Ugo Humbert. Il bilancio dei precedenti non lascia spazio ad interpretazioni, con Djokovic che è in vantaggio per 5-0 (11-0 il bilancio dei set) e che partirà largamente con i favori del pronostico secondo le previsioni dei bookmakers. In palio per il vincitore c’è il biglietto per l’ultimo atto contro uno tra l’azzurro Jannik Sinner oppure il greco Stefanos Tsitsipas. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come terzo e penultimo incontro di giornata sul Court Rainier III, con inizio fissato non prima delle ore 15.30.

COME SEGUIRE DJOKOVIC-RUUD IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

DJOKOVIC-RUUD (DIRETTA)