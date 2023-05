LIVE – Djokovic-Rune 2-6 6-4 2-6, quarti di finale Internazionali d’Italia 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Djokovic-Rune, incontro valevole per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2023 (terra battuta). Il serbo, dopo le balbettanti prestazioni delle prime due uscite, è tornato sui livelli abituali agli ottavi di finale contro il britannico Cameron Norrie. Servirà la sua migliore versione anche contro il giovane danese. Quest’ultimo è cresciuto vertiginosamente nel corso degli ultimi mesi. Gli scontri diretti, entrambi andati in scena su superfici rapide, sono in perfetta parità (1-1).

L’ultimo è stato appannaggio proprio di Rune, che lo scorso inizio novembre ha trionfato a sorpresa contro Djokovic nella finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy (cemento indoor). A partire con i favori del pronostico, tuttavia, sarà Nole, in cerca del primo grande risultato stagionale sul rosso. In palio per il vincitore c’è una semifinale contro uno tra il norvegese Casper Ruud oppure l’argentino Francisco Cerundolo, che ha sorprendentemente sbarrato la strada al nostro Jannik Sinner. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Djokovic e Rune pianificati come primo incontro di giornata sul Campo Centrale con inizio fissato non prima delle ore 13.00.

DJOKOVIC-RUNE 2-6 6-4 2-6

SUPER HOLGER RUNE! GIOCA UNA GRANDE PARTITA E VINCE 6-2 4-6 6-2 CONTRO NOVAK DJOKOVIC

TERZO SET – Djokovic si salva ai vantaggi, ma sembra essere uscito dal match: Rune ha la possibilità di chiudere i conti

TERZO SET – Servizio e diritto vincente per un Rune scatenato: 5-1

TERZO SET – Djokovic tiene agevolmente a 15 e accorcia sull’1-4. E ricomincia a piovere…

TERZO SET – Rune tiene ai vantaggi e vola sul 4-0: ad un passo da un grandissimo risultato

TERZO SET – BREAK RUNE! Altro game fantastico del danese che da fondocampo è un muro: Djokovic è nervoso e perde nuovamente il servizio, 3-0

TERZO SET – Rune tiene la battuta ai vantaggi e allunga sul 2-0

TERZO SET – BREAK RUNE! Djokovic gioca un brutto game e perde la battuta a 15, il danese si carica: 1-0

TERZO SET – Si comincia con Djokovic alla battuta

SET DJOKOVIC! Vince anche il secondo punto dopo l’interruzione e pareggia i conti: un set pari

SECONDO SET – Si riparte con una meravigliosa palla corta di Djokovic! 0-40: tre set point

SECONDO SET – I giocatori rientrano in campo, stanno effettuando il riscaldamento

PIOVE PIU’ FORTE, PARTITA SOSPESA SULLO 0-30 NEL DECIMO GIOCO: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

SECONDO SET – CONTROBREAK RUNE! Passaggio a vuoto del serbo che cede un game pesante. Da segnalare un punto meraviglioso vinto dal danese, 5-4

SECONDO SET – Rune interrompe l’emorragia e accorcia sul 5-3, ma adesso Djokovic serve per allungare il match al terzo set

SECONDO SET – Djokovic tiene a 15 con Rune che sembra essere partito per la tangente per la chiamata di prima: 5-2

SECONDO SET – BREAK DJOKOVIC! Rune si innervosisce per una chiama dubbia, ma il serbo sale di livello e piazza il break che può cambiare l’inerzia del match. E comincia anche a piovere…

SECONDO SET – Djokovic, progressivamente, sta salendo di livello e riesce a tenere i propri turni di battuta: 3-2

SECONDO SET – Rune continua ad essere molto solido, 2-2

SECONDO SET – Djokovic annulla una pericolosa palla break e si salva soprattutto con il servizio, 2-1 per il serbo

SECONDO SET – Come gioca Rune: game a zero con un diritto spaventoso, 1-1

SECONDO SET – Djokovic tiene a 15 e comincia il secondo parziale in vantaggio, 1-0

RUNE DOMINA IL PRIMO SET, 6-2 IN 38 MINUTI

PRIMO SET – Djokovic tiene la battuta ai vantaggi, annullando un set point, e prova ad entrare nel match: 5-2

PRIMO SET – Rune domina, Djokovic non è ancora sceso in campo: 5-1

PRIMO SET – DOPPIO BREAK RUNE! Troppi gli errori di Djokovic che non sembra ancora entrato in partita: 4-1 per il danese

PRIMO SET – Molto bene Rune che consolida il suo break, Djokovic molto falloso per ora: 3-1

PRIMO SET – Djokovic tiene a zero la battuta e vince il primo game della sua partita: 1-2

PRIMO SET – Rune annulla due palle break, rimonta da 15-40 e consolida il suo vantaggio: 2-0

PRIMO SET – Che inizio di Rune! Tre vincenti e subito break del danese che vola sull’1-0

PRIMO SET – Comincia la partita con Djokovic alla battuta

13.07 – I giocatori sono scesi in campo, comincia il riscaldamento

13.00 – Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta del match tra Novak Djokovic ed Holger Rune. I due giocatori stanno per entrare in campo