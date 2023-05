Sono Haise, Fonseca, Tudo, Montanier e Gastien i cinque candidati per il titolo di miglior allenatore della Ligue 1 2022/23. Assente per il secondo anno consecutivo Christophe Galtier, tecnico del Paris Saint Germain. L’Equipe ha provato a interpellare il club della capitale in merito a questa vicenda e da Parigi si sono detti molto “sorpresi da questa scelta”.