LIVE – Djokovic-Rublev, semifinale Masters 1000 Parigi-Bercy 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Djokovic-Rublev, incontro valevole per la seconda semifinale del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023 (cemento indoor). Il campione serbo non sta fornendo la propria migliore versione sui campi della capitale francese ma, ciò nonostante, sta continuando imperterrito a collezionare vittorie. Ne sa qualcosa anche il danese Holger Rune, battuto in tre set da Nole nei quarti di finale. Adesso per il ventiquattro volte campione Slam c’è il russo, che nel turno precedente ha sconfitto in rimonta l’australiano Alex De Minaur.

I precedenti non sono molto incoraggianti per Rublev, che si trova in svantaggio addirittura per 4-1. Quest’anno si sono incontrati ai quarti di finale sia degli Australian Open sia di Wimbledon, con Djokovic che è riuscito a prevalere rispettivamente in tre ed in quattro parziali. Il moscovita, tuttavia, sta giocando un bel tennis da qualche settimana a questa parte e proverà ad approfittare dello stato di forma non proprio ottimale del suo più quotato rivale. In palio per il vincitore c’è l’accesso in finale contro uno tra il greco Stefanos Tsitsipas oppure il bulgaro Grigor Dimitrov. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Djokovic e Rublev pianificati sul Court Central come terzo e penultimo incontro della giornata con inizio fissato non prima delle ore 17.00.

