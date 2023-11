Atalanta-Inter: arbitro Sozza sufficiente, tiene bene una partita spigolosa

Simone Sozza tiene con autorevolezza una partita molto lottata e con tantissimi contatti e alla fine strappa una sufficienza. Alla terza gara stagionale in Serie A dopo Inter-Milan e Cagliari-Roma, il fischietto lombardo controlla le operazioni ed estrae cartellini gialli corretti, lasciando correre il più possibile. Il ritmo è alto ma l’arbitro, tra i migliori della CAN A-B, è bravo nel leggere l’episodio del calcio di rigore per il fallo di Musso in uscita su Darmian, giusto non ammonire il portiere per Spa depenalizzata. Nel secondo tempo, invece, veementi proteste da parte degli ospiti in virtù del gol di Scamacca che nasce da un contatto tra Dimarco e Lookman: c’è un tocco del nigeriano, però non viene considerato come falloso: decisione che può starci, il Var non interviene così come da protocollo, resta comunque qualche dubbio. Nel recupero, poi, corretto il secondo cartellino giallo all’indirizzo di Toloi, che viene espulso.