LIVE – Djokovic-Machac, primo turno Atp Dubai 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Djokovic-Machac, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 500 di Dubai 2023 (cemento outdoor). Il numero uno del mondo torna in campo dopo il trionfo agli Australian Open, grazie a cui ha conquistato il ventiduesimo Slam in carriera raggiungendo in vetta a questa speciale classifica il rivale di sempre Rafael Nadal. Dall’altra parte della rete troverà il giovane ceco (n° 130 ATP). Quest’ultimo ha passato con grande brillantezza le qualificazioni. Qui, tra gli altri, ha sbarrato la strada anche al nostro Matteo Arnaldi (poi ripescato nel main draw in qualità di lucky loser).

Con Djokovic non ci sono precedenti all’attivo da registrare. Sarà il campione serbo a partire nettamente avanti nei pronostici. Nel mirino c’è un ottavo di finale contro il sorprendente Tallon Griekspoor. L’olandese al primo turno ha fatto fuori in tre set il transalpino Constant Lestienne ed è in attesa di conoscere il nome del proprio avversario. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Djokovic e Machac pianificati come terzo incontro di giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 16:00 italiane (le 19:00 locali).

COME SEGUIRE DJOKOVIC-MACHAC IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

DJOKOVIC-MACHAC (primo turno ATP 500 Dubai 2023)