Spezia, presentato il nuovo Ceo Gazzoli: “Orgoglioso di essere qui, ai tifosi prometto impegno h24”

Il presidente dello Spezia, Philip Platek Jr, ha presentato il nuovo ceo del club, Andrea Gazzoli, definendolo “la persona giusta per aiutare lo Spezia Calcio a crescere“. “Gazzoli è un esperto professionista, ha un solido background finanziario e le capacità per seguire svariati aspetti e investimenti, come ad esempio le opere di ristrutturazione dello stadio Alberto Picco” ha spiegato il patron del club.

Molto entusiasta anche lo stesso Gazzoli, che poi ha preso la parola: “Sono davvero orgoglioso di essere qui oggi e ringrazio la famiglia Platek e il CdA per aver riposto in me grande fiducia; sento la grande responsabilità di rappresentare un club prestigioso come lo Spezia. Lo Spezia rappresenta un intero territorio sarà nostro compito creare la sinergia giusta con il territorio che abbiamo l’onore di rappresentare“.

Gazzoli ha poi mandato un messaggio ai tifosi: “Mi sento di poter promettere loro disponibilità e impegno h24 per il bene di questo club, come ho sempre fatto fino a oggi, complici gli importanti lavori che si stanno svolgendo nel nostro stadio. Sono convinto che qui si possano fare grandi cose“.

Infine, il nuovo ceo ha concluso: “Bisogna resettare tutto quello che è stato per ripartire con entusiasmo. La passione della piazza è tangibile e anche i recenti accadimenti sono sintomo di un amore profondo nei confronti della maglia. Dobbiamo lavorare per trovare una sintesi tra campo, lato economico, desideri della proprietà e radicamento territoriale“.