Probabili formazioni Fiorentina-Torino: diciannovesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Fiorentina-Torino, match della diciannovesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 20:45 di sabato 21 gennaio nella cornice del Franchi. Continua la rincorsa europea dei viola che non smette di credere alla seconda qualificazione continentale di seguito. Il Toro insegue un decimo posto che renderebbe felice Juric, come ha detto in conferenza stampa. Una sfida tra squadre con grandi ambizioni e che potrebbero anche essere protagoniste sul mercato. Aspettando gli affari, però ecco il campo che parla. La partita potrà essere seguita su Dazn e Sky. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. Su Sportface.it analisi, moviola, pagelle e parole dei protagonisti di questa partita da non perdere.

FIORENTINA – Jovic in attacco, con Cabral ancora ai box. Kouame, Bonaventura e Ikone alle sue spalle. Amrabat e Duncan pronti in mediana. Milenkovic e Igor al centro.

TORINO – Spazio al 3-4-2-1 con Sanabria davanti a Miranchuk e Vlasic, entrambi favoriti su Radonjic. Juric deve fare a meno di Lukic, infortunato, ma ritrova Linetty dalla squalifica. Pochi dubbi in difesa.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Torino

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikone, Bonaventura, Kouame; Jovic

Ballottaggi: –

Indisponibili: Cabral, Sottil, Mandragora, Quarta

Squalificati: Dodo

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.

Ballottaggi: Vlasic 55% – Radonjic 45%

Indisponibili: Aina, Lazaro, Pellegri, Ilkhan, Lukic

Squalificati: –