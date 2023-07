LIVE – Djokovic-Alcaraz, finale Wimbledon 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Djokovic-Alcaraz, incontro valevole per la finale di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. La sfida che tutti attendevano in finale e che gli spettatori di tutto il mondo avranno la possibilità di seguire. Novak Djokovic insegue l’ottavo trionfo a Wimbledon, mentre Carlos Alcaraz è alla prima finale ai Championships e cerca il suo secondo major dopo aver conquistato gli Us Open lo scorso anno. I due si sono affrontati poche settimane fa al Roland Garros, con una vittoria abbastanza netta da parte del campione di Belgrado. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con i due giocatori programmato come secondo match della giornata sul Centre Court dalle 15:00 italiane (le 14:00 locali).

COME SEGUIRE DJOKOVIC-ALCARAZ IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

LIVE DJOKOVIC-ALCARAZ