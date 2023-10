LIVE – Cocciaretto-Kasatkina, primo turno Wta Zhengzhou 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Cocciaretto-Kasatkina, incontro valevole per il primo turno del torneo WTA 500 di Zhengzhou 2023 (cemento outdoor). La marchigiana deve rialzare la testa. Dopo il titolo conquistato sul rosso di Losanna, infatti, sono arrivate ben tre eliminazioni di fila al primo turno. L’urna ha riservato a Cocciaretto un’ostacolo non semplice come l’esperta russa, numero tredici del ranking mondiale ed ottava testa di serie della manifestazione. Quest’ultima è molto solida ed ha raggiunto almeno il terzo turno in tre dei quattro Slam della stagione.

Tra le due non ci sono scontri diretti da registrare a qualsiasi livello. Secondo i bookmakers a partire largamente favorita sarà la tennista sovietica. Cocciaretto, tuttavia, possiede certamente le armi per poter mettere in difficoltà la sua avversaria anche su una superficie così rapida. La vincitrice accederà agli ottavi di finale, dove incrocerebbe la racchetta con una tra la qualificata tedesca Tamara Korpatsch oppure la wild card di casa Zhuoxuan Bai. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Cocciaretto e Kasatkina pianificate come quarto ed ultimo incontro di giornata sul Center Court. Prima di loro il confronto tra Korpatsch e Bai, che daranno avvio alle ostilità non prima delle ore 12.30 italiane (le 18.30 locali).

