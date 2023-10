LIVE – Sinner-Shelton 6-2 3-6 6-7, ottavi di finale Masters 1000 Shanghai 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Shelton, ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai 2023, in programma dal 4 al 15 ottobre. Il nostro numero uno proverà a prolungare la sua striscia di vittorie, arrivata a sette dopo il successo ai danni di Baez in tre set nella giornata di domenica. Il livello, andando avanti nel torneo, si alza e quest’oggi l’avversario è il recente semifinalista degli US Open Ben Shelton. Giocatore in grado di esprimersi su alti livelli, con colpi pesanti ma anche piuttosto acerbo a livello di scelte da un punto di vista tattico. Sinner ha dalla sua una maggiore esperienza, per quanto tra i due ci siano solo 14 mesi di differenza. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Sinner e Shelton in campo alle 12:30.

LIVE SINNER-SHELTON 6-2 3-6 6-7 (5)

BEN SHELTON BATTE JANNIK SINNER NEL PRIMO PRECEDENTE TRA I DUE 2-6 6-3 7-6(5)

TERZO SET – Schiaffo al volo vincente. Match point Shelton: 6-5

TERZO SET – Risposta sbilenca di Sinner, Shelton non perdona: 5-5

TERZO SET – Rimonta completata! Scambio lungo e quinto punto di fila per Sinner: 5-4

TERZO SET – Da 0-4 a 4-4! Sinner c’è col rovescio incrociato

TERZO SET – E Jannik recupera anche l’altro mini break. Errore di dritto di Shelton: 3-4

TERZO SET – Sinner recupera uno dei due mini break: 2-4

TERZO SET – Accorcia Sinner: 1-4

TERZO SET – Lungo il dritto di Sinner: 0-4

TERZO SET – Altra prima vincente: 0-3

TERZO SET – Gran prima esterna di Shelton: 0-2

TERZO SET – Brutto errore di Sinner. Shelton sale 0-1

TERZO SET – Game Shelton. Ace numero 15 per l’americano. Si va al tie break

TERZO SET – Anche Sinner tiene il turno di battuta a zero: 6-5

TERZO SET – Game Shelton che tiene a zero il servizio. 5-5

TERZO SET – Game Sinner! Due ace per l’altoatesino, che cancella altre due palle break

TERZO SET – Shelton cancella due palle break e sale 4-4

TERZO SET – Rovescio sul nastro per Sinner: 40-40

TERZO SET – Prima palla break del set per Sinner

TERZO SET – E Sinner va a prendersi il 4-3 dopo aver cancellato una palla break. Dopo un rovescio lungo di Shelton, Jannik chiude con una palla corta a segno

TERZO SET – Dritto impreciso, cancellata la palla break

TERZO SET – Palla break Shelton. La sesta del set

TERZO SET – Shelton risale dal 15-30: 3-3

TERZO SET – Stecca il dritto Shelton. Sinner tiene il servizio a 15: 3-2

TERZO SET – Servizio e dritto, Shelton tiene il turno di battuta a zero: 2-2

TERZO SET – Lungo il lob di Sinner: Shelton 40-0

TERZO SET – Sinner tiene il servizio a 15. Buon game in rimonta per l’azzurro che sale 2-1

TERZO SET – Shelton tiene il servizio: 1-1

TERZO SET – Decimo ace di Shelton. Ha la palla dell’1-1

TERZO SET – E dopo aver annullato cinque palle break, Sinner sfrutta la prima chance dell’1-0 con un bel dritto in avanzamento

TERZO SET – E Jannik si salva ancora, con una gran prima e lo schiaffo al volo

TERZO SET – Sinner legge male la distanza, il suo dritto è alle stelle. Quinta palla break Shelton

TERZO SET – …E quarta palla break annullata

TERZO SET – Gran risposta di Shelton. Quarta palla break

TERZO SET – Terza palla break annullata

TERZO SET – Gran dritto di Shelton. Altra palla break

TERZO SET – Sinner cancella le due palle break: 40-40

TERZO SET – Un lungo scambio termina col dritto a rete di Sinner: 15-40. Due palle break per Shelton

TERZO SET – Rovescio impreciso di Sinner: 15-30

SECONDO SET SHELTON 6-3

SECONDO SET – Chiude con il nono ace del set Shelton.

SECONDO SET – Se ne vanno tutti e tre i set point: 40-40!

SECONDO SET – Tre palle set consecutive per Shelton.

SECONDO SET – Sinner riesce a regalarsi un’ultima chance: 3-5

SECONDO SET – Jannik viene a rete a chiudere con la volée su due punti consecutivi: 40-30

SECONDO SET – Di nuovo in difficoltà Jannik: 15-30

SECONDO SET – A trennta lo statunitense riesce a tenere la battuta e si assicura la possibilità eventuale di poter servire per il set: 2-5

SECONDO SET – Shelton regala qualcosa e Sinner si salva: 2-4

SECONDO SET – Momento no di Jannik. Tanti errori e Shelton ha palla del doppio break.

SECONDO SET – Con il settimo ace Shelton consolida il vantaggio: 1-4

SECONDO SET – BREAK SHELTON! Perde per la prima volta il servizio Jannik: 1-3

SECONDO SET – Brutto game di Sinner, tre errori e improvvisamente 0-40

SECONDO SET – Shelton tiene ancora e si porta sull’1-2.

SECONDO SET – Anche grazie a qualche aiuto di Shelton, Jannik si porta sull’1-1

SECONDO SET – Attenzione, 30-30 al servizio per Sinner.

SECONDO SET – Shelton prova a reagire. Trova un ottimo game al servizio con tante prime e due aces: 0-1

PRIMO SET SINNER 6-2

PRIMO SET – Un Sinner dominante si prende il set per 6-2.

PRIMO SET – BREAK! Due doppi falli condannano Shelton: 5-2 e si serve per il set.

PRIMO SET – Sinner prende in mano il gioco e si procura la palla del doppio break: 40-Ad

PRIMO SET – Ancora un ottimo turno alla battuta per Sinner: 4-2

PRIMO SET – Resta in scia Shelton: 3-2

PRIMO SET – Sinner consolida il vantaggio e si porta sul 3-1.

PRIMO SET – Shelton trova un buon game e sembra essere entrato in partita: 2-1

PRIMO SET – Inizio abbastanza falloso per Shelton: 2-0

PRIMO SET – Primo ace del match per Jannik: 30-0

PRIMO SET – BREAK SINNER! Shelto sbaglia con il dritto in contropiede: 1-0

PRIMO SET – Troppe seconde per lo statunitense in questo game. Due palle break Sinner: 15-40

PRIMO SET – Si inizia con Shelton alla battuta.

12:35 – Inizia il palleggio di riscaldamento.

12:30 – Buongiorno, amici di Sportface. Jannik Sinner tra pochi minuti in campo contro Ben Shelton negli ottavi di finale.