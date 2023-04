LIVE – Cocciaretto-Hruncakova 3-4, Italia-Slovacchia, BJK Cup 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale della sfida tra Elisabetta Cocciaretto e Viktoria Hruncakova, valevole come quarto singolare di Italia-Slovacchia, preliminari della Billie Jean King Cup 2023. Dopo la sconfitta di Jasmine Paolini contro Schmiedlova, toccherà a Cocciaretto provare a regalare il punto decisivo alle azzurre. La giocatrice marchigiana sta giocando bene in questi primi mesi di stagione, ma guai però a sottovalutare l’avversaria, che potrà contare sul sostegno del pubblico. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, durante la giornata di oggi, sabato 15 aprile.

COCCIARETTO-HRUNCAKOVA 3-4*

PRIMO SET – BREAK HRUNCAKOVA! La slovacca ancora molto aggressiva sulla seconda dell’azzurra: 3-4

PRIMO SET – Ma ci sono altre due palle break per la slovacca: 15-40

PRIMO SET – BREAK COCCIARETTO! L’azzurra rientra subito nel set: 3-3

PRIMO SET – BREAK HRUNCAKOVA! Slovacca che sta giocando alla grande, prende il controllo del gioco: 2-3*

PRIMO SET – Hruncakova non concede nulla: 2-2

PRIMO SET – Bene anche Elisabetta, che va avanti 2-1

PRIMO SET – Come ieri, la slovacca inizia alla grande alla battuta: 1-1

PRIMO SET – L’azzurra parte tenendo ai vantaggi il servizio: 1-0

14:35 – Eccoci, amici di Sportface! L’Italia ha un secondo match point per puntare le Finals. A sorpresa scenderà in campo Cocciaretto e non Paolini!