Pagelle Bari-Como 2-2: voti e tabellino Serie B 2022/2023

Le pagelle di Bari-Como 2-2, match della trentatreesima giornata di Serie B. Il tecnico biancorosso si affida al consueto 4-3-1-2 schierando Folorunsho alle spalle del tandem Antenucci – Cheddira. Non è un primo tempo facile, però, per gli uomini offensivi biancorossi che toccano pochi palloni. Nella prima mezz’ora il Bari sbanda e il Como ne approfitta. Al 18′ Ioannou si fionda su un cross deviato da Gabrielloni per firmare l’1-0 da pochi passi in tuffo. Al 26′ Folorunsho sbaglia un retropassaggio e favorisce Cutrone che punta l’area e lascia partire un destro rasoterra che supera Caprile. Ad inizio ripresa Mignani si gioca le carte Botta e Morachioli. Ed è il classe 2000 a disegnare il cross che mette Cheddira nelle condizioni di firmare il gol della speranza di testa. E nel recupero è sempre Morachioli a regalare la palla del 2-2 di Di Cesare: l’arbitro annulla per una sospetta posizione di fuorigioco, ma il Var convalida ed evita il ko dei ragazzi di Mignani.

Bari (4-3-1-2): Caprile 6, Pucino 6, Di Cesare 7, Vicari 6, Mazzotta 6 (23’st Ricci 6); Maita 6, Benali 5 (1’st Botta 6), Benedetti 6 (40’st Esposito sv), Folorunsho 5, Antenucci 5 (1’st Morachioli 7.5), Cheddira 7 (27’st Ceter 6)

A disp.: Frattali, Matino, Zuzek, Bellomo, Molina, Dorval, Mallamo

All. M. Mignani 6

Como (3-5-2): Gomis 6; Odenthal 6, Canestrelli 5.5, Blinks 6; Parigini 6 (14′ st Vignali 5.5), Arrigoni 6 (22′ st Faragò), Bellemo 6, Iovine 6, Ioannou 7; Cutrone 7 (22′ st Da Cunha 6, 45′ st Blanco sv), Gabrielloni 6.5 (14′ st Mancuso 5.5)

A disp.: Ghidotti, Vigorito, Chejia, Blanco, Scaglia, Cerri, Tremolada

All. M. Longo 6.5.

RETI: 18′ Ioannou, 26′ Cutrone, 49′ Cheddira, 93′ Di Cesare

Arbitro: Sig. Daniele Chiffi (Padova) 6

Ammoniti: Mazzotta (B), Arrigoni (C), Vignali (C), Bellemo (C), Botta (B); Angoli: 8-6; Recupero: 2’pt; 9’st