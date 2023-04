Serie B 2022/2023, il Como ferma il Bari: Di Cesare evita il ko. Allunga il Genoa

Nella trentatreesima giornata di Serie B, il Genoa batte 2-0 il Perugia al Ferraris Ce si porta a +6 dal Bari. I rossoblù passano in vantaggio al minuto 41 grazie al colpo di testa di Frendrup che sfrutta al meglio il cross di Sabelli. Al 70′ arriva il 2-0: sugli sviluppi di un corner, è Dragusin a svettare più in alto di tutti e a depositare in rete di testa. Sono 63 i punti della formazione di Gilardino che consolida il secondo posto solitario in classifica. Frena il Bari che pareggia nel recupero 2-2 contro il Como. Al 18′ la squadra ospite passa in vantaggio. Gabrielloni devia un cross dalla destra e favorisce il tocco in rete di Ioannou. Il Bari subisce il contraccolpo e il Como ne approfitta. Al 26′ Folorunsho sbaglia un retropassaggio e favorisce Cutrone che punta l’area e lascia partire un destro rasoterra che inganna Caprile sul suo palo. Mignani cambia all’intervallo: fuori Antenucci e Benali, dentro Botta e Morachioli. Quest’ultimo, al primo pallone, inventa l’1-0: cross dalla sinistra in area per Cheddira che di testa, in posizione regolare, non perdona Gomis. Ad inizio ripresa Mignani si gioca la carta Morachioli, che ha bisogno di un pallone per mettere la sua firma sulla partita: cross perfetto dalla sinistra e colpo di testa di Cheddira per l’1-2. Le azioni più pericolose del Bari passano dai piedi di Morachioli. Ed è infatti lui a disegnare il cross che porta al gol da due passi di Di Cesare: l’arbitro annulla in un primo momento, ma il Var non ravvisa irregolarità sulla posizione. Il Bari evita la sconfitta.

Negli altri risultati, il Sudtirol cade allo scadere contro l’Ascoli che si impone 1-0 con il rigore di Gondo all’89’. La Reggina viene fermata 1-1 dal nuovo Benevento di Agostinelli: Pierozzi (25′) apre, Ciano all’85’ gela Inzaghi. Il Palermo perde 3-2 a Venezia contro i lagunari: Brunori al 5′ illude i rosanero, che subiscono i gol di Johnsen (19′), Pohjanpalo (61′) e Tessmann (64′). Inutile il rigore di Tutino (86′) per il Palermo nel finale. Solo 1-1 tra Cosenza e Cittadella e 2-2 tra Spal e Brescia.