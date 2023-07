Mondiali Fukuoka 2023, il medagliere: Italia ottava

Quattordici medaglie in tutto per l’Italnuoto ai mondiali di Fukuoka, l’ultima arrivato nei 50 rana grazie al bronzo di Benedetta Pilato. Nel medagliere generale, è la Cina ad occupare la prima posizione con 20 ori, più di Australia (15) e Stati Uniti (7, con 22 argenti). Per l’Italia due gli ori, il primo nel fondo con la staffetta di Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Domenico Acerenza, Gregorio Paltrinieri, l’altro di Thomas Ceccon nei 50 farfalla. Poi sette argenti: Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero nel duo tecnico del nuoto artistico; la squadra nella routine tecnica con Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino; Gregorio Paltrinieri nella 5 chilometri di fondo; staffetta 4×100 stile libero con Alessandro Miressi, Manuel Frigo, Lorenzo Zazzeri, Thomas Ceccon; Nicolò Martinenghi nei 100 rana; Simona Quadarella nei 1500 stile libero; Thomas Ceccon nei 100 dorso. Cinque i bronzi: Elena Bertocchi e Chiara Pellacani nel sincro trampolino; trampolino 3m misto con Chiara Pellacani e Matteo Santoro; Domenico Acerenza nella 5 chilometri di fondo; infine, quello del Setterosa di Condorelli, Tabani, Galardi, Avegno, Giustini, Bettini, Picozzi, Bianconi, Palmieri, Marletta, Cocchiere, Viacava, Banchelli, Gant, Cergol. Di seguito, il medagliere della rassegna iridata di Fukuoka 2023.

Medagliere Mondiali Fukuoka 2023

(medaglie d’oro, medaglie d’argento e medaglie di bronzo)

Cina 20-8-12

Australia 15-9-6

Usa 7-22-15

Giappone 4-1-5

Francia 4-0-4

Germania 4-0-3

Spagna 3-2-4

Italia 2-7-5

Gran Bretagna 2-5-5

Canada 2-3-5

Ungheria 2-2-0

Tunisia 2-1-0

Svezia 2-0-0

Lituania 2-0-0

Olanda 1-2-2

Austria 1-2-0

Romania 1-1-0

Sudafrica 1-1-0

Messico 0-5-2

Ucraina 0-1-1

Colombia 0-1-0

Portogallo 0-1-0

Grecia 0-1-0

Polonia 0-1-0

Hong Kong 0-1-0

Brasile 0-0-1

Kazakhstan 0-0-1

Nuova Zelanda 0-0-1

Corea del Sud 0-0-1

Svizzera 0-0-1