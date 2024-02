LIVE – Cobolli-Lestienne, secondo turno Atp Montpellier 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Cobolli-Lestienne, incontro valevole per il secondo turno del torneo ATP 250 di Montpellier 2024. Ghiotta chance per il tennista romano, che dopo aver superato all’esordio il veterano Monfils va a caccia dei quarti di finale. Sulla sua strada un altro francese, Constant Lestienne, fuori dai primi 100 ma vittorioso al primo turno su Zapata Miralles. Flavio scenderà in campo con i favori del pronostico, anche perché ha vinto l’unico precedente. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Cobolli e Lestienne pianificati come secondo incontro della giornata dalle ore 14.30.

COME SEGUIRE COBOLLI-LESTIENNE IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

COBOLLI-LESTIENNE