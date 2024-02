Coppa del Mondo fioretto 2024: dal 9 all’11 febbraio gli azzurri a Torino per il GP FIE

Questa mattina a Torino è stato presentato il Grand Prix FIE 2024 “Trofeo Inalpi” di fioretto maschile e femminile in programma all’Inalpi Arena dal 9 all’11 febbraio. Tutto pronto per la prima stagionale del circuito d’elite GP con diversi azzurri a caccia anche del pass per Parigi 2024. Sono già ammessi per ranking ai tabelloni principali, che si disputeranno l’11, i campioni del mondo in carica Tommaso Marini e Alice Volpi, l’olimpionico Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Filippo Macchi, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Martina Batini.Il Vicepresidente vicario della Federazione Italiana Scherma Maurizio Randazzo è intervenuto in conferenza stampa: “Il Trofeo Inalpi è un fiore all’occhiello del calendario internazionale e quest’anno avrà una visibilità e un significato in più in vista della qualificazione olimpica. Gli azzurri arriveranno a Torino sull’onda dei successi al Mondiale di Milano 2023 e, in particolare per il fioretto, sull’onda degli ultimi risultati di Coppa del Mondo di Parigi con lo storico podio tutto azzurro a livello individuale, la qualifica olimpica aritmeticamente ottenuta anche nel settore maschile e la vittoria delle fiorettiste nella gara a squadre proprio nella città che ospiterà le Olimpiadi”.