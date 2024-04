LIVE – Cobolli-Jarry, secondo turno Masters 1000 Madrid 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Cobolli-Jarry, incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2024 (terra rossa in altura). Il giovane capitolino è reduce da una lotta furibonda di oltre due ore intrapresa contro il top quaranta Alejandro Tabilo, sconfitto in rimonta al terzo e decisivo parziale. Ora sul suo cammino c’è un altro cileno, numero ventitré del ranking mondiale e decisamente pericoloso su questa superficie per via del potentissimo servizio. Quest’ultimo, inoltre, è la ventiduesima testa di serie e ha potuto beneficiare di un bye al debutto. I due quest’anno si sono già incontrati nel primo round degli Australian Open, con Cobolli che è riuscito a prevalere dopo cinque set e più di quattro ore di partita. Secondo le quote dei bookmakers sarà proprio il romano a partire leggermente sfavorito nei pronostici. In palio per lui c’è un terzo turno intrigante contro uno tra il russo Karen Khachanov, sedicesima forza del tabellone, oppure il lucky loser spagnolo Roberto Bautista Agut. Sportface garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come quarto ed ultimo incontro di giornata dalle ore 11.00 sul Court 5, al termine del terzo turno femminile tra la brasiliana Beatriz Haddad Maia e la statunitense Emma Navarro.

