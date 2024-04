Masters 1000 Madrid 2024: Cobolli piega Jarry e vola al terzo turno, ora Khachanov

Un grande Flavio Cobolli batte Nico Jarry nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid. 6-3 3-6 6-3, in due ore e diciotto minuti di gioco, il punteggio a favore del tennista romano, che approfitta di un cileno con qualche piccolo problema muscolare alla gamba sinistra (due mto nel secondo set) e si regala il terzo turno con Khachanov. Il russo ha battuto in rimonta il lucky loser Bautista Agut. Seconda vittoria su due a Madrid per Cobolli contro giocatori cileni (1° turno successo su Tabilo) e seconda vittoria con Jarry nel 2024, dopo la maratona al quinto set al primo turno degli Australian Open. Cobolli conferma il suo ingresso nella top 60 (57° live) e si avvicina sempre di più ai primi 50. Dopodomani la sfida con Khachanov per un posto negli ottavi di finale.

LA PARTITA

Jarry parte forte nel primo set e sorprende Cobolli salendo subito sopra di un break. Il cileno lo conferma e sale 2-0. Cobolli resta in scia sul 2-1 e approfitta di un game di soli errori dell’avversario per tornare on serve sul 2-2. Il romano salva palle break sul 3-3 e riesce ad andare avanti di un break sfruttando un altro blackout di Jarry. Cobolli serve per il set sul 5-3 e deve annullare tre palle break prima di chiudere il primo parziale 6-3.

Secondo set che si apre come il primo. Jarry toglie la battuta a Cobolli e si issa sul 3-0. Il cileno si trova 0-40 sul 3-1 ma, con cinque punti in fila, si salva salendo 4-1. Cobolli non concede palla break, ma non riesce a scalfire il muro di Jarry, che chiude il secondo set 6-3.

Nel terzo set non ci sono occasioni né da una parte né dall’altra in risposta fino al sesto game. Sul 3-2 Cobolli e servizio Jarry, il cileno va sotto 0-40. Cobolli non sfrutta le prime due chance di break, ma alla terza riesce a togliere la battuta a Jarry. Nel game successivo, l’azzurro salva una pericolosissima palla break e sale 5-2 mandando l’avversario a servire per rimanere nel match. Jarry salva un match point e costringe Cobolli ad andare a battere per chiudere i conti. L’azzurro non trema e chiude 6-3.