LIVE – Berrettini-Sonego, primo turno Atp Stoccarda 2023: RISULTATO IN DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Berrettini-Sonego, incontro valevole per il primo turno dell’ATP 250 di Stoccarda 2023, in programma dal 12 al 18 giugno. Matteo torna in campo dopo circa due mesi e inizierà da questo derby la difesa del titolo conquistato lo scorso anno. Pratica difficile, considerando il lungo stop e un Sonego che in queste ultime settimane ha mostrato un eccellente stato di forma. Entrambi i giocatori hanno dimostrato nel corso delle rispettive carriere di poter giocare molto bene sull’erba, si prospetta un match equilibrato. Il match sarà il terzo di giornata a partire dalle 11:00 e potrete seguire il live offerto da Sportface, che garantirà aggiornamenti in tempo reale.

