Zaccheroni su Berlusconi: “Discusso solo prima dell’esonero. Poi sono tornati i successi”

“Abbiamo avuto un rapporto sempre rispettoso, non mi ha mai condizionato nel modo di fare. In parte non condivideva certe cose, soprattutto il difendere con tre uomini. Non abbiamo mai discusso, solo qualche giorno prima dell’esonero mi chiamò alle 2 di notte dicendomi che non condivideva il modo di difendere e che avrebbe preso provvedimenti. Poi abbiamo aggiustato ciò che era da sistemare e dopo sono tornati i successi”, queste le dichiarazioni di Alberto Zaccheroni a Sky Sport dopo la morte di Silvio Berlusconi.