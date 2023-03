Atalanta, appeso uno striscione contro il divieto di trasferte all’esterno del Gewiss Stadium

“Trasferte vietate, così non lavorate… Basta Prefetto con le stronzate!”. Questo è quanto si legge in uno striscione appeso all’esterno della Curva Sud del Gewiss Stadium di Bergamo contro i recenti di divieta di trasferta a Napoli. Ci sono infatti segnate due date, quelle dell’11 e del 15 marzo, rispettivamente relative al divieto per i tifosi dell’Atalanta in campionato e dell’Eintracht Francoforte nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Le due tifoserie sono gemelatte ea Napoli oggi si è registrata la presenza di sostenitori atalantini.