LIVE – Berrettini-De Minaur, secondo turno Wimbledon 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del match di primo turno tra Matteo Berrettini e Alex De Minaur a Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. Quarto confronto in carriera tra i due, che si affrontano per la seconda volta su erba dopo la semifinale del Queen’s del 2021, vinta da Berrettini. Entrambi hanno superato il primo turno imponendosi in quattro set, sconfiggendo rispettivamente Sonego e Coppejans. Secondo i bookmakers partirà favorito l’australiano, ma guai a sottovalutare un ex finalista del torneo come Berrettini. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con la prosecuzione che andrà in scena venerdì 7 luglio come 2°match dalle 12:00 italiane.

