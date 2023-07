LIVE – Arnaldi-Ruusuvuori, primo turno Atp Bastad 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Arnaldi-Ruusuvuori, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 250 di Bastad 2023 (terra battuta). Chi vince si guadagna un prestigioso ottavo di finale contro il carrarino Lorenzo Musetti, terza testa di serie della manifestazione e beneficiario di un bye all’esordio. La speranza è che possa andare in scena un derby tutto italiano. Arnaldi, reduce dalle qualificazioni superate sull’erba di Wimbledon, proverà a dire la sua contro il top cinquanta finlandese. Si ritorna sul rosso, una superficie dove l’azzurro ha sollevato al cielo il titolo del Challenger tedesco di Heilbronn prima d’imbarcarsi per la trasferta londinese. Le quote sono in perfetto equilibrio secondo i bookmakers. La partita, infatti, si preannuncia molto combattuta. I due giocatori, giunti al loro primo confronto diretto in carriera a qualsiasi livello, vogliono iniziare nel migliore dei modi il loro percorso in terra svedese. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Arnaldi e Ruusuvuori pianificati come quarto ed ultimo incontro della giornata dalle ore 11.00 sul Centre Court (al termine di Zverev-Molcan).

