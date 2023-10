LIVE – Arnaldi-Rublev 5-7 3-6, secondo turno Atp Vienna 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Arnaldi-Rublev, incontro valevole per il secondo turno del torneo ATP 500 di Vienna 2023 (cemento indoor). Il sanremese ha debuttato battendo in due tie-break il qualificato spagnolo Albert Ramos-Vinolas. Ora l’asticella si alza incredibilmente contro il numero cinque del ranking mondiale, reduce dalla finale appena ottenuta al Masters 1000 di Shanghai. Il russo è partito nel migliore dei modi anche questa settimana grazie alla vittoria in due parziali messa a segno contro il bombardiere australiano Alexei Popyrin.

Tra i due si tratta del primo scontro diretto della carriera. Arnaldi partirà con gli sfavori del pronostico secondo i bookmakers. Nell’ultimo periodo, tuttavia, ha dimostrato di partire battuto neppure contro i migliori del mondo. In palio per lui, in caso di exploit contro il moscovita, c’è un quarto di finale contro uno tra il tedesco Alexander Zverev oppure il britannico Cameron Norrie. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Arnaldi e Rublev pianificati come incontro d’apertura sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 11.45.

ARNALDI-RUBLEV 5-7 3-6



SECONDO SET E MATCH RUBLEV! Buona la prima per Rublev, che batte Matteo Arnaldi in un’ora e venticinque minuti col punteggio di 7-5 6-3.

SECONDO SET – 40-0, tre match point Rublev.

SECONDO SET – Buon turno al servizio per Arnaldi che tiene la battuta e si porta sul 3-5. Ora risponderà per non perdere il match.

SECONDO SET – Rublev tiene comunque la battuta ai vantaggi, 5-2 e vede da vicinissimo i quarti.

SECONDO SET – Si va ai vantaggi, abbastanza supponente in questa fase il russo.

SECONDO SET – Arnaldi tiene la battuta ai vantaggi, non vuole mollare. 2-4.

SECONDO SET – Arnaldi annulla una palla break pizzicando la riga con un bel numero. 40-40, vantaggi.

SECONDO SET – Rublev davvero inscalfibile al servizio. Tiene a quindici la battuta, 1-4.

SECONDO SET – Grandissima palla corta di Arnaldi, tiene la battuta a trenta. Rublev chiama un falco che non gli è consentito di chiamare. 1-3.

SECONDO SET – Esce dallo scambio con assoluta qualità Rublev e vola sullo 0-3 tenendo la battuta a quindici.

SECONDO SET – BREAK RUBLEV! Non è possibile quello che ha fatto Rublev! Recupero surreale, palla sulla linea e poi Arnaldi sbaglia. 0-2!

SECONDO SET – Palla break Rublev ai vantaggi.

SECONDO SET – Gran risposta in allungo di Rublev, 30 pari.

SECONDO SET – Rublev serve in modo implacabile ora, tiene la battuta e si porta 0-1.

PRIMO SET RUBLEV! Che peccato per Arnaldi, sul più bello manca l’accesso al tie-break e perde il primo set 7-5 in quarantanove minuti.

PRIMO SET – Ancora palla set Rublev!

PRIMO SET – Fa male il lungolinea di Rublev, 30-40 e palla set ancora per il russo!

PRIMO SET – C’è una gran risposta di Arnaldi nell’ambito però di un game tenuto da Rublev, che si assicura almeno il tie-break. 5-6.

PRIMO SET – Eccezionale l’azzurro! Salva la palla set e pareggia il conto dei game sul 5-5 ai vantaggi.

PRIMO SET – 30-40 e set point Rublev! Momento chiave per Arnaldi!

PRIMO SET – A trenta Rublev, chiude con un ace evitando guai.

PRIMO SET – A zero Arnaldi! Che bravo l’azzurro dopo il primo game a rimettersi in carreggiata. 4-4.

PRIMO SET – Col servizio Rublev non perdona e trova tre punti in fila. 3-4, al cambio campo Arnaldi con palle nuove.

PRIMO SET – Come d’incanto palla break Arnaldi sul 30-40!

PRIMO SET – Bene Matteo! Segue la prima e smasha in campo aperto, a trenta tiene il sesto game. 3-3.

PRIMO SET – Ancora un doppio fallo di Matteo. 30-15, sono già tre.

PRIMO SET – Ace a uscire per Rublev, tiene il turno ancora in agilità ed è 2-3.

PRIMO SET – Perde il primo quindici al servizio Rublev, 40-15.

PRIMO SET – Risponde però presente Arnaldi! Tiene la battuta a zero, 2-2.

PRIMO SET – Ancora un turno di battuta tenuto a zero dal russo, si è giocato pochissimo sulle sue prime. 1-2.

PRIMO SET – Si salva alla grande l’azzurro! Tiene la battuta dopo aver annullato quattro palle break. 1-1.

PRIMO SET – Annulla un’altra palla break Arnaldi! Scambio lungo chiuso alla grande dell’azzurro. Game infinito.

PRIMO SET – Prima ace, poi doppio fallo. 40-40.

PRIMO SET – Bravo Matteo! Bell’accelerazione in discesa a rete, da 0-40 a 40-40! Vantaggi.

PRIMO SET – Allarme rosso subito! Non entra la prima di Matteo, c’è anche un doppio fallo ed è 0-40! Tre palle break Rublev.

PRIMO SET – A zero subito Rublev, anche un ace per il russo. 0-1.

PRIMO SET – Si parte con Rublev al servizio per primo.

12.00 Giocatori che stanno ultimando il riscaldamento.

11.50 Qualche minuto in più di attesa, francamente poco giustificabile.

11.40 Amici di Sportface, buongiorno da Vienna dove nel torneo 500 sul cemento indoor stanno per scendere in campo Matteo Arnaldi e Andrey Rublev nella sfida valida per il secondo turno. Ostacolo durissimo per l’azzurro, che però è in grado di mettere in difficoltà il top-10 russo.