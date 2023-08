LIVE – Arnaldi-Fils, secondo turno US Open 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Arnaldi-Fils, incontro valevole per il secondo turno degli US Open 2023 (cemento outdoor). Il sanremese è rimasto in campo solamente trentanove minuti nel suo match d’esordio contro l’australiano Jason Kubler, costretto al ritiro per via di un problema al ginocchio nelle battute iniziali del secondo parziale. Tutt’altra storia per il giovane transalpino, che al primo turno ha battuto in cinque set e dopo quasi quattro ore di partita l’olandese Tallon Griekspoor. Arnaldi ha vinto l’unico precedente, disputato lo scorso aprile.

Era il turno decisivo delle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid e l’azzurro s’impose in rimonta sulla terra battuta in altura della Caja Magica. Secondo le quote dei bookmakers, tuttavia, sarà Fils a partire leggermente con i favori del pronostico in quest’occasione. In palio per Arnaldi ci sarebbe per la prima volta in carriera l’accesso ad un terzo turno in un torneo dello Slam. Qui eventualmente se la vedrebbe contro uno tra il britannico Cameron Norrie oppure il qualificato taiwanese Yu Hsiou Hsu. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Arnaldi e Fils pianificati come terzo incontro della giornata dalle ore 17.00 italiane (le 11.00 locali) sul Court 10 (al termine del secondo turno femminile tra la qualificata tedesca Eva Lys e la romagnola Lucia Bronzetti).

