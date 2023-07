LIVE – Arnaldi-De Jong, primo turno Atp Umago 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Arnaldi-De Jong, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 250 di Umago 2023 (terra battuta). Il sanremese è reduce dal buon ottavo di finale raggiunto a Bastad, dove si è arreso solamente al tie-break decisivo di fronte al ben più quotato connazionale Lorenzo Musetti. L’urna questa settimana gli ha riservato il top duecento olandese, passato con successo attraverso i meandri del tabellone cadetto. Qui ha battuto in rimonta l’altro azzurro Raul Brancaccio prima di avere la meglio a sorpresa sul cileno Tomas Barrios Vera.

Arnaldi, complice anche la maggiore classifica, partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Tra i due si tratta del primo scontro diretto a livello di circuito maggiore. Nei Challenger, invece, hanno incrociato la racchetta ben due volte: 1-1 il bilancio dei precedenti, con De Jong vittorioso in quello disputato sul rosso. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Arnaldi e De Jong pianificati come primo incontro della giornata sul Goran Ivanisevic Stadion con inizio fissato non prima delle ore 16.00.

COME SEGUIRE ARNALDI-DE JONG IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

ARNALDI-DE JONG (primo turno ATP 250 Umago 2023)