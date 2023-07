Atp Umago 2023: Arnaldi parte bene, battuto in due set De Jong e derby con Cobolli alle porte

Strepitosa vittoria di Matteo Arnaldi al primo turno del torneo Atp di Umago, dove l’azzurro, numero cinque d’Italia, è anche la testa di serie numero sette del tabellone. All’esordio in Croazia, il tennista sanremese ha lasciato poco o nulla all’olandese De Jong, qualificato, che è stato spazzato via in poco più di un’ora e mezza di gioco col punteggio di 6-3 6-2, che consentirà all’italiano di giocare un bel derby di secondo turno contro l’amico Flavio Cobolli.

Nel primo set l’azzurro parte molto bene, è capace di soffrire e focalizzato, e lo dimostra il secondo game, che dura quasi quindici minuti, e che alla fine, dopo tanto penare e palle break annullate, frutta il break per Arnaldi, che su quello costruisce di fatto tutto il set, visto che al servizio è inscalfibile nei game successivi ed è ancora lui a rendersi pericoloso in risposta arrivando a trenta in due occasioni, poi deve concedere una palla del controbreak nel game numero nove, annullandola, per poi chiudere il set ai vantaggi 6-3. Nel secondo set, invece, il servizio di entrambi funziona poco, ma certamente minore è la resa in risposta dell’olandese, mentre l’azzurro spinge forte e trova due break di fila con grande concentrazione. Arriva così sopra 4-1, poi un po’ di disattenzioni di troppo e concede il controbreak, ma la reazione psicologica è da applausi perché c’è nuovamente il break che lo porta a servire per il match. Con due errori gravi, il ligure va sotto 15-40, prima di alzare il livello e di vincere l’incontro con quattro punti in fila.

“Molto bello vincere qui, ci sono tanti italiani a vederci. Credo che come primo match sia stato abbastanza buono, le condizioni erano un po’ dure, aveva piovuto, era umido. Le cose vanno meglio dopo la pioggia degli altri giorni, penso ora al prossimo match – ha spiegato Arnaldi a caldo – Questa partita mi dà la giusta confidenza. Ma gioco già domani con Cobolli?”.