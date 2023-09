LIVE – Arnaldi-Alcaraz, ottavi US Open 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Arnaldi-Alcaraz, incontro valevole per gli ottavi di finale degli US Open 2023 (cemento outdoor). La prestigiosa vittoria ai danni di Norrie, arrivata dopo quelle contro Kubler e Fils, ha regalato a Matteo l’opportunità di sfidare il numero uno al mondo su uno dei palcoscenici più prestigiosi di tutto il circuito. Con ogni probabilità ciò vorrà dire anche fine del percorso newyorkese, ma l’azzurro proverà comunque a giocarsi le sue carte ed a sfruttare eventuali opportunità. Alcaraz invece va a caccia dei quarti di finale ed è determinato a proseguire la difesa del titolo. Dopo le comode vittorie ai danni di Koepfer e Harris, ha perso un set al terzo turno contro Evans ha intenzione di tornare a vincere il tre set per non sprecare preziose energie.

Tra i due non ci sono precedenti, neppure a livello Challenger, ma a scendere in campo con i favori del pronostico non potrà che essere lo spagnolo, favorito numero uno per il posto in finale riservato alla parte alta del tabellone. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Arnaldi e Alcaraz pianificati come secondo incontro della giornata dalle ore 18.00 italiane (le 12.00 locali) sull’Arthur Ashe Stadium (al termine del derby americano tra Keys e Pegula).

