Juventus Women, Gama: “Ci giocheremo le nostre carte”

Il capitano della Juventus Women, Sara Gama, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro le kazake dell’Okzhetpes, in programma mercoledì, alle ore 13:00, a Francoforte. La gara sarà valevole per il Mini Tournament di Women’s Champions League, che vede nel raggruppamento delle bianconere anche Eintracht Francoforte e Slovacko. A seguire, le vincenti delle due sfide si incontreranno poi il nove settembre per la finale che designerà la squadra che andrà avanti nella competizione e accederà al secondo turno preliminare.

Ecco le sue parole: “Siamo cariche per questo inizio di stagione. Sono arrivate tante nuove giocatrici e la squadra è molto forte. Abbiamo lavorato bene in queste settimane per essere pronte in vista di questo primo appuntamento stagionale. Sappiamo che non sarà semplice, ma ci giocheremo le nostre carte. Si sta amalgamando bene il gruppo, i presupposti per una buona stagione ci sono tutti. L’anno scorso la Roma ha vinto meritatamente lo Scudetto, ma questa è un’altra annata e daremo tutto per tornare a vincere. Dobbiamo pensare a uno step alla volta. Ora c’è il Mini Tournament di Champions League, dunque il nostro focus è su questa competizione in questo momento. Siamo consapevoli che, superando l’Okzhetpes, potremmo affrontare l’Eintracht Francoforte e se così fosse sarà una grande partita contro un avversario di livello assoluto”.

E ancora: “La nostra preparazione è iniziata dopo rispetto ad altre squadre, ma ci siamo subito tuffate nel lavoro quotidiano e abbiamo spinto bene. Tutto è stato programmato in modo tale da arrivare pronte alla sfida di mercoledì, con l’obiettivo di giocarci la qualificazione al turno successivo tre giorni più tardi, sabato 9 settembre. Le nuove arrivate mi hanno colpito molto. Sono tecnicamente forti e si sono approcciate all’ambiente con grandissima umiltà. Penso che siano stati degli innesti estremamente positivi per completare la nostra rosa. Come ho già detto ci sono gli ingredienti per fare bene”.