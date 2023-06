LIVE – Alcaraz-Rinderknech 4-6 7-5 7-6(3), primo turno Atp Queen’s 2023: RISULTATO IN DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Alcaraz-Rinderknech, incontro valevole per il primo turno dell’ATP 500 del Queen’s 2023 in programma dal 19 al 25 giugno. Esordio assoluto nel torneo londinese per il fenomeno spagnolo, che negli ultimi due anni sull’erba ha giocato esclusivamente Wimbledon. Nonostante i favori del pronostico dalla sua parte, per Alcaraz non si prospetta una passeggiata dato che se la vedrà contro il lucky loser Arthur Rinderknech. Il francese è stato sconfitto all’ultimo turno di qualificazioni salvo poi essere ripescato in tabellone. Il match sarà il secondo di giornata a partire dalle 13:00 e potrete seguire il live offerto da Sportface, che garantirà aggiornamenti in tempo reale.

LIVE ALCARAZ-RINDERKNECH 4-6 7-5 7-6(3)

GAME, SET & MATCH ALCARAZ 4-6 7-5 7-6(3)

TERZO SET – Cinque match point per lo spagnolo.

TERZO SET – Alcaraz si involta: 5-1 al cambio campo

TERZO SET – Tie-break decisivo.

TERZO SET – Rinderknech si garantisce il tie-break: 5-6

TERZO SET – Alcaraz non trema: 5-5

TERZO SET – Rinderknech annulla una pericolosa palla break e tiene: 4-5

TERZO SET – Si entra nel momento clou: 4-4

TERZO SET – Resta avanti Rinderknech: 3-4

TERZO SET – Alcaraz tiene: 3-3

TERZO SET – Tiene la battuta e torna avanti il francese: 2-3

TERZO SET – C’è l’aggancio: 2-2

TERZO SET – Il break di vantaggio ha vita breve. Controbreak Alcaraz: 1-2

TERZO SET – E il break arriva, ma in favore del francese: 0-2

TERZO SET – Risposta vincente e due palle break Rinderknech: 15-40

TERZO SET – Rinderknech risale dal 15-40 in questo primo gioco: 0-1

SECONDO SET ALCARAZ 7-5

SECONDO SET – Alcaraz porta il match al terzo: 7-5

SECONDO SET – Nel momento più opportuno Alcaraz trova il break: 6-5

SECONDO SET – Alcaraz non trema e tiene a quindici: 5-5

SECONDO SET – Solidissimo al servizio il francese: 4-5

SECONDO SET – A quindici Alcaraz: 4-4

SECONDO SET – Per ora zero pall break in questo set. Rinderknech fa corsa di testa: 3-4

SECONDO SET – Prosegue l’equilibrio: 3-3

SECONDO SET – Alcaraz conquista nuovamente la parità: 2-2

SECONDO SET – Tiene facilmente Rinderknech: 1-2

SECONDO SET – Alcaraz ancora in difficoltà, ma dallo 0-30 risale e vince il game: 1-1

SECONDO SET – Continua l’ottimo rendimento del francese: 0-1

PRIMO SET RINDERKNECH 6-4

PRIMO SET – Con il dritto Rinderknech vince il primo set! 6-4!

PRIMO SET – Scappa il dritto ad Alcaraz. Altri due set point per il francese: 15-40

PRIMO SET – E passa ancora in risposta Alcaraz: controbreak e 4-5

PRIMO SET – Ancora un serve and volley, piuttosto rischioso sulla seconda. Passante in risposta di Alcaraz: 40-Ad

PRIMO SET – Serve and volley, ma la volée è larga: 40-40

PRIMO SET – Il francese recupera ancora da 0-30 e ha un set point: 40-30

PRIMO SET – Smash in rete di Alcaraz. Break a zero: 3-5

PRIMO SET – E ora è Rinderknech ad avere tre palle break consecutive: 0-40

PRIMO SET – Rinderknech annulla tre palle break in totale e resta avanti: 3-4

PRIMO SET – Con due ottime prime di servizio è 40-40

PRIMO SET – Rinderknech concede le prime due palle break: 15-40

PRIMO SET – Alcaraz per ora una macchina al servizio: 3-3

PRIMO SET – A zero Rinderknech: 3-3

PRIMO SET – Alcaraz tiene: 2-2

PRIMO SET – Rinderknech recupera da 0-30: 1-2

PRIMO SET – Alcaraz senza patemi alla battuta: 1-1

PRIMO SET – Il francese si aggiudica il gioco d’apertura: 0-1

15:30 – Giocatori in campo, inizierà a servire Rinderknech, entrato come lucky loser al posto del connazionale Fils.

15:15 – Buongiorno, amici di Sportface. Tra pochi minuti l’esordio del primo favorito del torneo del Queen’s, Carlos Alcaraz.