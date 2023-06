Amichevoli 2023, il Giappone si sbarazza 4-1 del Perù: assist per Kamada

La stagione 2022/2023 sta per volgere al termine anche per quanto riguarda gli impegni con le Nazionali maggiori e, nella notte, il Giappone ha battuto 4-1 il Perù in amichevole. Tra i protagonisti l’obiettivo di mercato del Milan, Daichi Kamada, che ha disputato 70′ ed ha realizzato l’assist per il gol del 2-0 di Mitoma. In caso anche l’attaccante del Cagliari, Gianluca Lapadula, al quale è stato annullato un gol al 41′ per un fuorigioco. A mettere a referto le marcature nipponiche sono stati Hiroki Ito, Mitoma, Junya Ito e Maeda; per i sudamericani rete di Gonzales.