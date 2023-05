LIVE – Alcaraz-Coric, semifinale Masters 1000 Madrid 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Alcaraz-Coric, incontro valevole per la prima semifinale maschile del Masters 1000 di Madrid 2023 (terra battuta). La testa di serie numero uno, dopo il piccolo spavento al secondo turno contro il finlandese Emil Ruusuvuori, si è qualificato per il penultimo atto senza più lasciare per strada alcun set. L’idolo del pubblico di casa partirà nettamente favorito contro il solido croato. Quest’ultimo è stato bravo e fortunato a sfruttare una parte di tabellone alla propria portata. Importante soprattutto il successo ai sedicesimi sul polacco Hubert Hurkacz, contro cui ha disputato uno dei migliori incontri degli ultimi mesi.

Tra i due sarà il primo confronto della carriera a qualsiasi livello. Alcaraz vincendo agguanterebbe la quinta finale in sei tornei disputati quest’anno, la seconda in un evento di questa levatura (Indian Wells) e la terza sul rosso (Buenos Aires e Rio de Janeiro). Coric proverà a dire la sua. Quest’ultimo, infatti, da tanti anni è abituato a calcare certi palcoscenici. Lo scorso agosto, inoltre, ha portato a casa il primo Masters 1000 della carriera in quel di Cincinnati, sintomo di un tennista capace di affrontare carichi di pressione di un certo tipo. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Alcaraz e Coric pianificati come secondo incontro della giornata sul Manolo Santana Stadium con inizio fissato non prima delle ore 16.00.

