Psg, arrivano le scuse di Messi: “Pensavo avessimo un giorno libero. Attendo le decisioni del club”

Arrivano le scuse di Lionel Messi dopo il viaggio in Arabia Saudita che gli è costato la sospensione da parte del Psg: “Voglio scusarmi, ovviamente, con i miei compagni di squadra, con il club. Onestamente pensavo che avessimo un giorno libero dopo la partita come accaduto nelle settimane precedenti. Avevo un viaggio programmato e già in precedenza ero stato costretto a cancellarlo… mi dispiace per quello che ho fatto e sto aspettando qualunque cosa decida il club”, ha dichiarato il campione argentino con un messaggio sui social.