La diretta testuale live del SuperG in Val Gardena, gara valida per la Coppa del Mondo maschile 2024/2025 di sci alpino. Cominciano le gare italiane per quanto riguarda il Circo Bianco, che rimarrà in Italia fino a inizio gennaio: questo fine settimana infatti oltre alle prove di velocità sulla Saslong, saranno in gara anche slalomisti e gigantisti domenica e lunedì sulla Gran Risa in Alta Badia; poi di nuovo protagonisti gli uomini jet a Bormio il 28 e 29 dicembre prossimi, per finire con il night event di Madonna di Campiglio l’8 gennaio (slalom).

Si parte dunque con il Super-G su una delle piste più iconiche dello sci mondiale, dove il grande favorito è il solito Marco Odermatt, vincitore dell’unico Super-G fin qui disputati sulla Birds of Prey. Alle sue spalle grande battaglia con il francese Cyprien Sarrazin e l’austriaco Vincent Kriechmayr che partono davanti agli altri; l’Italia proverà a stupire e ad inserirsi nella lotta per il podio con Mattia Casse e Dominik Paris, che storicamente non ha mai avuto un buon feeling con questa pista, ma che l’anno scorso sfoderò una super vittoria nella discesa libera.

Per quanto riguarda gli altri azzurri, proveranno a giocarsi le proprie carte Giovanni Franzoni (splendido quarto a Beaver Creek), Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Florian Schieder e Max Perathoner. L’appuntamento è alle ore 11.45 di venerdì 20 dicembre, e Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live del Super-G della Val Gardena 2024 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi davvero alcuna emozione.

