Uno straordinario Mattia Casse vince il super-G in Val Gardena, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024/2025. L’azzurro (1’28″23) batte di un solo centesimo lo statunitense Jared Goldberg che, con il pettorale numero 26, mette già la prova della carriera conquistando il primo podio e sfiorando la prima vittoria della carriera. Prima vittoria della carriera che, invece, arriva per Casse, che batte anche Marco Odermatt (3° a 0″43) e Fredrik Moeller (4° a 0″54). Quinto posto per Stefan Rogentin (+0″57) a pari merito con Cameron Alexander (+0″57). Completano la top ten. Settimo Nils Allegre (+0″63), ottavo lo svizzero Lars Roesti (+0″68), nonostante il pettorale numero 48, e nono il francese Blaise Giezendanner (+0″73). Ottima giornata per i colori azzurri. In top ten, nonostante ci si aspettasse qualcosa di più, Dominik Paris (+0″77). Appena dietro un grande Pietro Zazzi, 11° a 0″97. Sorpresa Nicolò Molteni, che è 16° (+1″36) con il pettorale numero 45. Delude l’austriaco Vincent Kriechmayr, tra i favoriti ai nastri di partenza ma solo 12° all’arrivo (1″09 di ritardo da Casse). Diverse uscite con il francese Cyprien Sarrazin, altro candidato alla vittoria, fuori nel finale insieme a Jeffrey Read, Daniel Danklmaier (problema al ginocchio dopo la caduta e trasportato in ospedale a Innsbruck), Simon Jocher, Kyle Negomir e Jacques Allios.

Italia al maschile in testa in super-G dopo quasi sei anni

L’ultima vittoria al maschile in Coppa del Mondo è di poco più di un anno fa. Più precisamente al 16 dicembre 2023 con il successo di Dominik Paris proprio qui in Val Gardena in discesa davanti a Kilde e Bennett con Casse settimo. Per ritrovare l’Italia, sempre al maschile, davanti a tutti in super-G bisogna risalire sempre a Dominik Paris, ma al lontano 14 marzo 2019, quando a Soldeu (Andorra) chiuse davanti a Caviezel e Kriechmayer. Era andato vicino a riportare la vittoria in super-G in Italia Guglielmo Bosca, che finì secondo dietro Allegre a Garmish il 27 gennaio del 2024. L’Italsci non vinceva in Val Gardena in super-G dal 2008 con Werner Helle davanti a Defago e Jarbyn. Casse diventa, all’età di 34 anni, l’atleta italiano (uomini e donne comprese) più anziano di sempre a vincere in Coppa del Mondo strappando il primato proprio a Dominik Paris. Inoltre non era mai successo nella storia che ci fosse solo un centesimo di distacco tra la prima e la seconda posizione nelle discipline veloci (discesa e super-G).

Le parole di Casse

Mattia Casse ha commentato così la sua splendida vittoria in Coppa del Mondo sulla Saslong: “E’ un risultato che arriva da lontano, in una carriera di alti e bassi. Lo sport è cambiato in questi anni, l’età si è allungata. Sto lavorando bene, mi sento un giovincello e finchè dura, avanti così. Non è stato facile, oggi. Max Carca in ricognizione mi aveva detto di crederci che queste sono le mie condizioni ideali. E’ vero, è proprio così: in Val Gardena le condizioni cambiano velocemente e Goldberg mi ha fatto tremare ma oggi i centesimi mi hanno dato ragione. Essere performanti in Italia è sempre bello, ti da maggiore attenzione, è tutto ‘più’ rispetto ad altre località, anche se la vittoria è bella ovunque. E’ tutto molto emozionante e voglio godermi questo momento, ma domani c’è un’altra gara, in una stagione molto lunga”.

Tanta l’emozione per chi si impone per la prima volta in Coppa del Mondo a 34 anni: “La mia carriera non è stata corta, sin qui abbastanza lunga, ho iniziato presto, nel 2009 a Bormio. Poi una serie di alti e bassi ma sono stato bravo a non mollare, anche se in un momento ero lì lì per farlo. Ma mi sono detto che sarei andato avanti alle mie condizioni, vale a dire dare precedenza alle mie sensazioni, al mio sentire. Negli ultimi anni si è formato un gruppo molto affiatato, una squadra unita. La mia è stata una carriera con diversi infortuni che mi hanno lasciato sette viti nelle mie articolazioni, tra entrambe le caviglie ed un ginocchio, oltre alla frattura alla spalla Proprio qui in Val Gardena nel 2022 sono salito per la prima volta sul podio con il terzo posto in discesa. Oggi ho fatto una gara da numero uno ed è arrivato questo successo”.

La top ten

1. Mattia Casse (Ita) 1’28″23

2. Jared Goldberg (Usa) +0″01

3. Marco Odermatt (Sui) +0″43

4. Fredrik Moeller (Nor) +0″54

5. Stefan Rogentin (Sui) +0″57

5. Cameron Alexander (Can) +0″57

7. Nils Allegre (Fra) +0″63

8. Lars Roesti (Sui) +0″68

9. Blaise Giezendanner (Fra) +0″73

10. Dominik Paris (Ita) +0″77

11. Pietro Zazzi (Ita) +0″97

16. Nicolò Molteni (Ita) +1″36

30. Giovanni Franzoni (Ita) +1″82

35. Christof Innerhofer (Ita) +1″96

DNF Jacques Benjamin Alliod (Ita)

DNF Max Perathoner (Ita)

Gli altri italiani con una vittoria in Coppa del Mondo