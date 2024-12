Dusan Vlahovic si è rilanciato dopo il gol in Coppa Italia al Cagliari e una prestazione ricca di gol e opportunità: serve però un colpo in serie A

Uno degli uomini più discussi di questa prima parte di stagione in serie A e della Juventus è sicuramente Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo ha dovuto praticamente giocarle tutte in quanto il suo unico vice naturale, Arek Milik, non si è fatto ancora vedere. Fino a farsi male, lasciando i bianconeri senza un attaccante di ruolo per qualche settimana.

L’ex Fiorentina è finito in un vortice di critiche per le sue prestazioni non sempre all’altezza con il gol che spesso ha latitato, nonché per la questione del rinnovo di contratto, fin qui non arrivato e quindi con un addio dietro l’angolo essendo in scadenza nel 2026. Inoltre c’è stato il litigio con una parte della tifoseria dopo il pareggio per 2-2 contro il Venezia. Insomma, non si è fatto mancare nulla.

Vlahovic fa pace con i tifosi: deve tornare al gol!

La medicina migliore a tutti i mali è sicuramente il gol, per un attaccante specialmente. Vero, contro i lagunari aveva comunque messo il suo nome nel tabellino, tra l’altro salvando i piemontesi da una sconfitta certa nei minuti di recupero, ma l’ha fatto solo su rigore in una partita che è stata vista come un KO dall’ambiente. Diverso il discorso di quanto successo col Cagliari in Coppa Italia.

Schierato ancora titolare da Thiago Motta (anche perché non può fare diversamente), l’attaccante ha risposto presente con una prestazione finalmente convincente. Nel vivo del gioco ha avuto diverse occasioni per andare in rete ed è stato lui a sbloccare, grazie ad un suo guizzo, il risultato. Nella ripresa si è divorato il raddoppio. Alla fine della partita, vinta per 4-0 contro i sardi, sono arrivati gli applausi convinti da parte del sempre esigente pubblico dello “Stadium”.

Pace fatta, si direbbe, con i tifosi. Ora però serve un suo colpo e una prestazione convincente in serie A, bissando quella col Cagliari. L’opportunità l’avrà stasera contro il Monza, una gara sicuramente da vincere per riprendere il cammino verso la prossima Champions League che altrimenti diventerebbe affare complicato. L’ex Fiorentina è pronto a tornare protagonista a tutti gli effetti, mettendo per un attimo da parte i problemi relativi alla sua permanenza a Torino ad oggi sempre più lontana con le varie voci di mercato che girano sul suo conto.