La diretta testuale live del Super-G di Sankt Anton, gara valida per la Coppa del Mondo femminile 2024/2025 di sci alpino. Sulla Karl Schranz ieri Federica Brignone ha trovato la prima vittoria in carriera in discesa libera, e anche in supergigante parte con i favori del pronostico. La valdostana ha fatto cifra tonda, centrando il successo numero 30 della sua splendida carriera, e ora ha nel mirino Petra Vlhova e Erika Hess a 31. Non mancano però le pretendenti, con Lara Gut-Behrami su tutte, ma anche Sofia Goggia e Cornelia Huetter.

Un’altra che sulle nevi austriache di Sankt Anton am Arlberg sta andando forte è la giovane elvetica Malorie Blanc, che con il pettorale numero 46 ha chiuso al secondo posto privando Laura Pirovano del primo podio in carriera. Anche Ester Ledecka (terza) e Lindsey Vonn, hanno sciato alla grande, con l’americana addirittura quinta. Le altre azzurre in gara oltre a Brignone, Goggia e Pirovano sono Elena Curtoni, Roberta Melesi, Nadia e Nicol Delago, Vicky Bernardi e Sara Thaler. L’appuntamento è alle ore 11.15 di domenica 12 gennaio, e Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live del super-g di Sankt Anton 2025 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi davvero alcuna emozione.

