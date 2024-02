Cagliari-Lazio 1-3, Immobile: “Abbiamo dovuto sopportare critiche, bisognava stare vicino a Sarri”

“E’ stata una settimana impegnativa, abbiamo dovuto sopportare le critiche. Dovevamo reagire e stare vicino al mister, era importante dare una risposta sul campo. Siamo stati bravi, abbiamo fatto una bella partita”. Lo ha detto l’attaccante della Lazio Ciro Immobile dopo la vittoria contro il Cagliari e il suo 200° gol in Serie A. “Per la squadra era importante – ha detto la punta biancoceleste ai microfoni di DAZN – poteva sembrare una gara semplice ma non lo era. È un traguardo che mi rende orgoglioso, se penso da dove sono partito: ho iniziato a Cagliari e ho chiuso qui il cerchio. Ora spero di aprirne un altro, mi dà molto entusiasmo per arrivare il più alto possibile. È un’enorme soddisfazione segnare 200 gol in uno dei campionati più importanti del mondo. Ancora non realizzo bene quello che ho fatto. Il migliore allenatore? Le cose più grandi le ho fatte con Inzaghi, ma anche con Sarri quando sono stato meglio. Festeggeremo con la squadra questo mio traguardo, aspettiamo anche qualche rinnovo”, ha concluso Immobile.