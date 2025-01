Il live e la diretta testuale della sprint femminile di Oberhof 2025, gara sulla distanza dei 7.5 km valevole per la quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024/2025 di biathlon. L’Italia, costretta a fare a meno in extremis di Hannah Auchentaller per via di un attacco influenzale ed ancora alla ricerca del suo primo podio, vuole iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi e per farlo si affida al quintetto formato da Michela Carrara, Samuela Comola, Martina Trabucchi, Dorothea Wierer ed Ilaria Scattolo. Sulla neve della celebre ARENA am Rennsteig la donna da battere è la padrona di casa Franziska Preuss. Quest’ultima, infatti, è la leader sia della classifica generale sia di quella di specialità oltre ad essere reduce dal triplo podio ottenuto nell’ultima tappa francese di Annecy-Le Grand Bornand.

Nella prova di apertura in Turingia, tra le altre, proveranno a metterle i bastoni tra le ruote le transalpine Justine Braisaz-Bouchet, Julia Simon, Lou Jeanmonnot e Jeanne Richard, le norvegesi Ingrid Landmark Tandrevold, Karoline Offigstad Knotten e Ida Lien, le svedesi Elvira Oeberg, Hanna Oeberg, Anna Magnusson ed Ella Halvarsson e la connazionale Vanessa Voigt. Riflettori puntati, infine, anche sulla svizzera Lena Haecki-Gross, sulla finlandese Suvi Minkkinen e sull’altra biathleta teutonica Selina Grotian per una lotta al podio che, come al solito, si preannuncia aperta a qualsiasi colpo di scena. Sportface.it monitorerà la sprint femminile di Oberhof 2025 tenendo compagnia ai propri lettori con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 14.20 di giovedì 9 gennaio.

