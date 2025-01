Il live e la diretta testuale dello slalom maschile di Adelboden 2025, gara valevole per la Coppa del Mondo 2024/2025 di sci alpino. Sulla neve della celebre Chuenisbärgli sono sei gli azzurri al cancelletto di partenza nel sesto appuntamento della stagione tra i pali stretti, tutti chiamati a dare delle risposte dopo la deludente prestazione collettiva offerta soltanto pochi giorni fa a Madonna di Campiglio. Si tratta di Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Stefano Gross, Simon Maurberger, Tommaso Saccardi e Corrado Barbera. Tanti i possibili protagonisti nella località svizzera a partire dai padroni di casa Loic Meillard, leader della classifica di specialità, e Daniel Yule, dai norvegesi Henrik Kristoffersen, Timon Haugan, Atle Lie McGrath e Alexander Steen Olsen e dai francesi Steven Amiez e Clement Noel.

Pericolosissimo anche il bulgaro Albert Popov, in grande fiducia dopo il primo successo sul massimo circuito colto sulla 3Tre, il tedesco Linus Strasser ed il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, protagonista di alcune ultime uscite in leggera flessione dopo i fuochi d’artificio di inizio stagione. Da non sottovalutare pure l’austriaco Manuel Feller, il canadese Erik Read, l’americano River Radamus, il britannico Dave Ryding ed il croato Filip Zubcic in una lotta per il podio che, come sempre in slalom, si preannuncia decisamente aperta. Sportface.it monitorerà lo slalom maschile di Adelboden 2025 tenendo compagnia ai propri lettori con aggiornamenti in tempo reale di entrambe le manche, pianificate rispettivamente alle ore 10.30 e alle ore 13.30.

