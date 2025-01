Comincerà ad Alessandropoli, in Grecia, il 2025 del Setterosa di Carlo Silipo, protagonista della prima fase della Division I della World Cup, in programma dal 14 al 19 gennaio. Reduce dal bronzo europeo a Spalato 2022 ed iridato a Fukuoka 2023, la Nazionale azzurra è inserita nel girone B con Australia, Olanda e Israele e disputerà tre partite. Complice il livello delle avversarie – Australia e Olanda hanno conquistato rispettivamente l’argento e il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 – si tratterà di un test importante, anche per capire a che punto è la squadra dopo il sesto posto dei Giochi. Le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport e in streaming su RaiPlay.

Le parole del CT Silipo

“Abbiamo fatto un buon lavoro a Napoli con le olimpioniche della Spagna, ma anche questi giorni ad Ostia. Queste partite ci serviranno per valutare la prima fase del lavoro, in cui abbiamo inserito nuovi elementi tattici di gioco specialmente in relazione alle nuove regole. Ovviamente le novità avranno un impatto maggiore per i maschi, mentre per le ragazze sarà più difficile il riposizionamento nella seconda azione dopo il recupero palla, durando solo quindici secondi: bisognerà esser bravi a sfruttare al meglio l’azione e cercare di giocare con entusiasmo e voglia, anche se le ragazze sono giovani e possono avere un gap rispetto a nazionali più rodate. Magari tutte le nazionali utilizzeranno questo torneo per sperimentare e noi dovremmo esser pronti a cogliere l’occasione. Si tratta di una tappa intermedia per avvicinarci al meglio ai Mondiali di Singapore, che sono l’obiettivo principale”.

Agnese Cocchiere capitano

Ad Alessandropoli sarà Agnese Cocchiere, centroboa della Sis Roma classe 2000, a fare il suo debutto da capitano: “E’ una sensazione diversa rispetto al passato; per me è un onore. In questi anni con la squadra maggiore sono sempre stata tra le più piccole e la sensazione di diventare improvvisamente una delle più anziane mi inorgoglisce, ma allo stesso tempo mi carica di responsabilità rispetto al gruppo. Siamo una squadra giovane che non deve aver paura di sbagliare. Dato che incontreremo tante squadre forti dovremo giocare libere di testa e cominciare ad acquisire la giusta mentalità internazionale che a questo livello è fondamentale“.

Le 15 convocate

Sofia Giustini (CN Sabadel), Lucrezia Cergol, Sara Cordovani, Veronica Gant e Francesca Colletta (Pallanuoto Trieste), Olimpia Sesena, Agnese Cocchiere, Lavinia Papi e Chiara Ranalli (SIS Roma), Aurora Condorelli, Dafne Bettini e Morena Leone (L’Ekipe Orizzonte), Paola Di Maria (Rapallo Pallanuoto), Beatrice Cassarà (Plebiscito Padova), Bianca Maria Rosta (AGN Energia Bogliasco 1951).

Oltre al ct Carlo Silipo, nello staff gli assistenti tecnici Cosimino Di Cecca e Marco Manzetti, la team manager Elena Gigli, il preparatore atletico Massimliano Fabrucci, la fisioterapista Federica Ancidei, il medico Virginia Desiderio e il videoanalista Manuel Bombelli.

Regolamento

Le otto squadre sono divise in due gironi da quattro. Le prime due classificate dei due gruppi disputeranno un girone supplementare per decretare il ranking dalla prima alla quarta. Le terze e le quarte giocheranno invece un secondo girone al termine del quale le prime due verranno promosse e si qualificheranno alla Superfinal (in programma dall’11 al 13 aprile), dove ci saranno già Cina, Giappone e le altre quattro.

Il programma completo

14 gennaio

15:00 USA-ESP

17:00 ISR-ITA diretta Raiplay e differita Raisport alle 18.55

19:00 GRE-HUN

21:00 NED-AUS

15 gennaio

15:00 HUN-USA

17:00 ITA-NED diretta Raisport +HD

19:00 ESP-GRE

21:00 AUS-ISR

16 gennaio

15:00 ESP-HUN

17:00 NED-ISR

19:00 GRE-USA

21:00 ITA-AUS diretta Raiplay e differita Raisport +HD alle 24.00

17 gennaio

15:00 3A-4B

17:00 3B-4A

19:00 1A-2B

21:00 1B-2A

18 gennaio

15:00 4A-4B

17:00 3A-3B

19:00 2A-2B

21:00 1A-1B

19 gennaio

15:00 3A-4A

17:00 3B-4B

19:00 1A-2A

21:00 1B-2B