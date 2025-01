La diretta testuale live dello slalom di Flachau, gara valida per la Coppa del Mondo femminile 2024/2025 di sci alpino. Primo night event anche al femminile, dopo quello degli uomini della settimana scorsa a Madonna di Campiglio; sulla pista intitolata a Hermann Maier, nato e cresciuto proprio a Flachau, va in scena il tradizionale slalom in notturna, anche se in questa edizione non ci saranno le dominatrici degli ultimi sei anni, ovvero Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, che si sono spartite i successi con tre ciascuno, ma sono entrambe out per infortunio.

Il ruolo di favorita spetta dunque a Zrinka Ljutic, che ha vinto gli ultimi due appuntamenti tra i pali stretti a cavallo tra 2024 e 2025 tra Semmering e Kranjska Gora. Proveranno a mettere il bastone tra gli sci alla classe 2004 croata Camille Rast, Lara Colturi, Lena Duerr, Wendy Holdener e Anna Swenn Larsson, queste ultime due sul podio della Podkoren. In totale sono sei le atlete italiane presenti: si tratta di Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Lucrezia Lorenzi, Giorgia Collomb e Vera Tschurtschenthaler. L’appuntamento è per le ore 17.45 di martedì 14 gennaio con la prima manche, mentre la seconda si svolgerà dalle ore 20.45. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live di entrambe le manche dello slalom femminile di Flachau per non perdersi davvero alcuna emozione.

