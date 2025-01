Ottime notizie per la Bertram Derthona Tortona, che accede agli ottavi di finale della Champions League 2024/2025 di basket. Dopo aver centrato la Final Eight di Coppa Italia, gli uomini di coach Walter De Raffaele hanno anche archiviato la pratica del play-in, vincendo sul campo dei greci del Peristeri per 65-73 e chiudendo così la serie sul 2-0 in proprio favore. Una partita dai mille volti, iniziata alla grande e finita con grande fatica e sofferenza ma alla fine portando a casa il risultato più importante. Una vittoria che evita lo spauracchio di gara-3 e consente a Tortona di proseguire il proprio cammino europeo.

Tortona, vittoria in Grecia: Peristeri ko e ottavi di finale centrati

L’inizio della partita è tutto in favore di Tortona, con un break che vale il 10-3 in avvio. A fare la differenza è la difesa, con i padroni di casa che faticano tremendamente nel primo quarto a trovare la via del canestro al punto da chiudere i primi dieci minuti sull’eloquente punteggio di 5-22. Nel secondo quarto la reazione del Peristeri è rabbiosa e immediata, con un parziale da 9-0 che riporta i greci in quota nonostante la tripla di Kuhse che mette fine al break tenendo Tortona sul +11 (14-25). Gli ellenici scendono anche a -8, ma la Derthona mantiene il controllo della partita e nonostante un 1/13 dall’arco nel corso del primo tempo va al riposo in vantaggio 23-35.

Gli ospiti toccano il +15 in avvio di terzo quarto, ma il Peristeri non molla e riapre tutto con un parziale da 9-2 che fa iniziare gli ultimi dieci minuti sul 41-46. Candi e Weems riportano subito Tortona a +10, ma l’inerzia della partita rischia di girare pesantemente quando Eddie segna sei punti in pochi secondi riportando i padroni di casa sul 50-51. Il canestro di Carberry vale anche l’aggancio sul 52-52, una situazione impensabile al termine del primo quarto. Peristeri passa anche in vantaggio, ma Tortona ha il grande merito di mantenere la lucidità anche nel momento più difficile e negli ultimi quattro minuti piazza il parziale da 14-5 che vale l’accesso agli ottavi di finale.

Peristeri-Tortona, il tabellino

Peristeri Domino’s: Tziallas, Coffey 3, Xanthopoulos, Papas 10, Stavrakopoulos 3, Poulianitis 2, Tsourgiannis, Brown 6, Carberry 8, Eddie 19, Jankovic 11, Zougris 3.

Bertram Derthona Basket: Zerini, Vital 17, Kuhse 16, Gorham 6, Candi 3, Denegri 4, Strautins 7, Baldasso, Kamagate 9, Biligha, Severini 2, Weems 9.

Eurocup, Trento spera ancora: Ulm battuta

Oltre a Tortona sorride anche Trento, che nella quindicesima giornata dell’Eurocup 2024/2025 vince davanti al pubblico amico della “Il T Quotidiano Arena”, battendo i tedeschi di Ulm per 86-71. Una vittoria che tiene accese le speranze degli uomini di coach Paolo Galbiati, che comunque dovranno fare bottino pieno negli ultimi tre impegni del girone B per sperare di strappare un posto nella fase a eliminazione diretta.

La cronaca

Partita che inizia al meglio per la Dolomiti Energia, visto che i primi cinque minuti sono un monologo assoluto di Trento che si porta in vantaggio 15-0 con un Lamb capace di trovare subito otto punti. I tedeschi provano a scuotersi, ma i padroni di casa trovano anche i punti di Ford che tiene in quota i suoi sul 25-10 con cui si chiude il primo quarto. In avvio di secondo quarto Ulm torna a -9 grazie a Jessup, ma la tripla di Badalau vale il nuovo +15 e poco dopo Ford va in doppia cifra con la tripla del 38-20. Si va così al riposo con Trento che appare in totale controllo sul parziale di 43-28.

Al ritorno in campo Lamb e Niang riportano immediatamente Trento sul +18, ma nei minuti seguenti la Dolomiti Energia tocca anche il nuovo massimo vantaggio sul 54-33. Ford continua nella sua serata decisamente ispirata e trova la tripla del 63-46 che gli vale il ventesimo punto personale e alla fine i padroni di casa iniziano gli ultimi dieci minuti in vantaggio 65-50. Il finale di partita diventa ben presto una formalità per Trento, anche grazie ai punti di Toto Forray che festeggia al meglio la presenza numero 145 in EuroCup con cui diventa il nuovo recordman di presenze nella competizione.

Trento-Ulm, il tabellino

Dolomiti Energia Trento: Ellis 9, Cale 14, Machetti, Ford 20, Niang 8, T.Triggiani, Forray 5, V.Triggiani, Mawugbe 4, Lamb 21, Bayehe, Badalau 5.

Ratiopharm Ulm: Weidemann 9, Santos 6, Jensen, Plummer 5, Jessup 12, Essengue 18, Bretzel, Herkenhoff, Roby 4, Jallow 10, Saraf 7.