LIVE – Secondo slalom femminile Levi 2023: prima e seconda manche in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del secondo slalom femminile di Levi 2023, gara valevole per la seconda tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. Si torna in pista a distanza di ventiquattro ore dal successo della slovacca Petra Vlhova, riuscita a piazzarsi davanti alla tedesca Lena Duerr e all’austriaca Katharina Liensberger. Sono finite ai piedi del podio sia la campionessa statunitense Mikaela Shiffrin sia la svedese Sara Hector, pronte ad andare all’attacco in questa seconda prova tra i pali stretti.

In chiave Italia proveranno a regalarsi un piazzamento importante ben otto azzurre nella località finlandese. Si tratta di Martina Peterlini, Marta Rossetti, Anita Gulli, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Vera Tschurtschenthaler, Lucrezia Lorenzi ed Emilia Mondinelli. Quest’ultima, laureatasi campionessa italiana di specialità sia a livello seniores sia nella categoria giovani, in questa settimana sta gareggiando per la prima volta sul massimo circuito. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con la prima e la seconda manche pianificate rispettivamente alle ore 10.00 e 13.00 italiane.

