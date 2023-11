Psg, Mbappè segna una tripletta. Luis Enrique: “Deve aiutare più la squadra”

Non è bastata una tripletta a Kylian Mbappè per ricevere gli applausi del tecnico Luis Enrique. Il Paris Saint Germain batte il Reims e va in vetta alla Ligue1, con tre gol stupendi del fuoriclasse, ma l’allenatore chiede di più alla sua stella: “La sua prestazione? Non mi è piaciuta. Nulla da dire sui gol, ma deve aiutare maggiormente la squadra. Vogliamo ancora di più da lui, ne parleremo privatamente”, ha dichiarato (col sorriso) l’ex Barcellona alla fine della partita. Si tratta della sesta tripletta della carriera di Mbappè, la prima dall’agosto del 2022 in Ligue 1. “È uno dei migliori giocatori al mondo ma ha ancora margini di miglioramento. Non voglio che si adagi. Deve ancora migliorare e aiutare i suoi compagni di squadra”, le parole del tecnico. Fonti del club fanno sapere a RMC Sport che le parole dello spagnolo non sono da leggere come una critica, ma come uno stimolo a fare sempre meglio.