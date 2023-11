Slalom femminile domenica Levi 2023, risultati e classifica prima manche: dominio Vlhova, insegue Shiffrin

I risultati e la classifica della prima manche dello slalom femminile di domenica 12 novembre della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino a Levi 2023. E’ ancora Petra Vlhova a fare la voce grossa in Finlandia, sciando in 55.92 e aprendo un gap notevole con le sue rivali. Alle sue spalle, staccata di 76 centesimi, Mikaela Shiffrin, seguita dalla svedese Sara Hector e dalla tedesca Lena Duerr, uniche a rimanere sotto il secondo dalla vetta. Completa la top 5 la croata Popovic, mentre tra le prime 10 spicca la presenza di due canadesi, Nullmeyer e St-Germain, insieme a Holdener, Holtmann e Dubovska. Per quanto riguarda le italiane, l’unica che si qualifica alla seconda manche è Martina Peterlini, che grazie al suo 58.84 chiude al 28° posto. Niente da fare per Beatrice Sola e Marta Rossetti, che chiudono in top 40, mentre chiudono staccate Mondinelli, Della Mea, Gulli e Tschurtschenthaler. Alle ore 13 la seconda manche.

LIVE SECONDA MANCHE

CLASSIFICA PRIMA MANCHE

Petra Vlhova (SVK) 55.92 Mikaela Shiffrin (USA) 56.68 (+0.76) Sara Hector (SWE) 56.76 (+0.84) Lena Duerr (GER) 56.86 (+0.94) Leona Popovic (CRO) 57.11 (+1.19) Ali Nullmeyer (CAN) 57.40 (+1.48) Wendy Holdener (SUI) 57.62 (+1.70) Mina Fuerst Holtmann (NOR) 57.65 (+1.73) Laurence St-Germain (CAN) 57.76 (+1.84) Martina Dubovska (CZE) 57.86 (+1.94)

28. Martina Peterlini (ITA) 58.84 (+2.92) Q

36. Beatrice Sola (ITA) 59.17 (+3.25)

40. Marta Rossetti (ITA) 59.29 (+3.37)

45. Emilia Mondinelli (ITA) 59.44 (+3.52)

47. Lara Della Mea (ITA) 59.70 (+3.78)

48. Anita Gulli (ITA) 59.73 (+3.81)

55. Vera Tschurtschenthale (ITA) 1:00.25 (+4.33)