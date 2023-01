LIVE – Sci alpino, discesa maschile sabato Kitzbuehel 2023 (DIRETTA)

La diretta testuale della discesa maschile di Kitzbuehel 2023, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Saranno ben otto gi azzurri al via: Florian Schieder, Dominik Paris, Mattia Casse, Marsaglia, Innerhofer, Bosca, Molteni e Zazzi. Appuntamento a partire dalle ore 11.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

COME VEDERE LA GARA IN TV

START LIST

IL CALENDARIO COMPLETO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

12.55- Grazie a tutti gli amici di Sportface.it per aver seguito questa diretta testuale.

12.50- Questa la classifica:

1.KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:56.90

2.CLAREY Johan FRA 1:57.57 (+0.67)

3.GANONG Travis USA 1:57.85 (+0.95)

4.CASSE Mattia ITA 1:57.89 (+0.99)

5.KRIECHMAYR Vincent AUT 1:58.20 (+1.30)

6.ALEXANDER Cameron CAN 1:58.40 (+1.50)

7.STRIEDINGER Otmar AUT 1:58.40 (+1.50)

8.HEMETSBERGER Daniel AUT 1:58.42 (+1.52)

8.BAUMANN Romed GER 1:58.42 (+1.52)

10.HINTERMANN Niels 1:58.43 (+1.53)

12.36- Innerhofer chiude 15esimo a 2.06 di ritardo.

12.22- Fuori Dressen! Nessuna conseguenza per il tedesco.

12.18- Ora è il turno dell’azzurro Schieder, decima posizione a 1.58 di ritardo.

12.15- Lo svizzero Rogentin chiude con 2.65 di ritardo.

12.10- Hemetsberger chiude in sesta posizione, a 1.52 dalla testa.

12.08- Kilde chiude in prima posizione con 67 centesimi di vantaggio su Clarey!

12.05- Ora è il turno di Casse, l’azzurro termina terzo con 32 centesimi di ritardo dalla testa. Podio momentaneo!

12.02- Il Francese Clarey chiude in testa! 28 centesimi di vantaggio su Ganong.

12.00- Ora parte il canadese Crawford, che chiude a 2.08 di ritardo.

11.58- Ora è il turno di Dominik Paris, l’azzurro chiude con 97 centesimi di ritardo al settimo posto in classifica momentaneo.

11.54- Hintermann chiude in quarta posizione a 58 centesimi di ritardo, Feuz termina a 1.06 di ritardo.

11.52- Ora il turno di Kriechmayr, 35 centesimi di ritardo per l’austriaco.

11,50- Cochran-Siegle chiude a 1.32 di ritardo, in quinta posizione momentanea.

11.40- Caduta di Goldberg, che va nelle reti di protezione. Gara al momento interrotta.

11.35- In testa l’americano Ganong! con 57 centesimi di vantaggio su Baumann.

11.30- Si parte con le prima due discese. Sejersted chiude in 1:58.50

11.25- Amici e amiche di Sportface.it benvenuti alla diretta testuale della discesa libera maschile 2023 a Kitzbuehel. Pochi istanti al via.