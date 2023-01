LIVE – Sci alpino, discesa femminile sabato Cortina d’Ampezzo 2023 (DIRETTA)

La diretta testuale della discesa femminile di Cortina d’Ampezzo 2023, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Saranno ben otto le azzurre al cancelletto di partenza: Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nadia Delago, Elena Curtoni, Nicol Delago, Elena Dolmen, Karoline Pichler e Teresa Runggaldier. Appuntamento a partire dalle ore 10. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

11.30- Grazie a tutti gli amici di Sportface.it per aver seguito questa diretta testuale.

11.25- Questa la classifica finale:

1.STUHEC Ilka SLO 1:04.73

2.LIE Kajsa Vickhoff NOR 1:04.99 (+0.26)

3.CURTONI Elena ITA 1:05.07 (+0.34)

4.GUT-BEHRAMI Lara SUI 1:05.08 (+0.35)

4.MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:05.08 (+0.35)

6.NUFER Priska SUI 1:05.10 (+0.37)

7.SHIFFRIN Mikaela USA 1:05.12 (+0.39)

8. VENIR Stephanie AUT 1:05.17 (+0.44)

9.PUCHNER Mirjam AUT 1:05.23 (+0.50)

10.GISIN Michelle SUI 1:05.37 (+0.64)

10.JOHNSON Breezy USA 1:05.37 (+0.64)

11.15. L’azzurra Dolmen 28esima, a 1.99 di ritardo.

11.00- La norvegese Lie sorprende tutti e va in seconda posizione! 26 centesimi di ritardo e Curtoni ora terza.

10.50- Brutta caduta per la Gauche, che realizza una spigolata, scivola e va fuori pista. Per fortuna nessuna conseguenza per la francese.

10.46- Parte Nicol Delago, azzurra a 1.22 dalla testa in sedicesima posizione.

10.44- Parte la svizzera Lara Gut-Behrami, terza posizione per lei a 35 centesimi di ritardo. Curtoni rimane seconda!

10.42- Al via Laura Pirovano! L’azzurra chiude con 87 centesimi di ritardo, al momento in dodicesima posizione.

10.40- Ora è il turno di Mikaela Shiffrin. L’americana chiude quinta, a 39 centesimi di ritardo.

10.38- Nufer chiude in quarta posizione, a 37 centesimi di ritardo dalla testa.

10.35- Ora il turno di Michelle Gisin, che termina in quinta posizione a 64 centesimi di ritardo.

10.32- Huetter chiude con 67 centesimi di ritardo, in sesta posizione.

10.30- La svizzera Haehlen chiude in decima posizione, poi la tedesca Weidle termina settima a settanta centesimi di ritardo.

10.28- L’americana Johnson chiude al quinto posto, a 64 centesimi di ritardo dalla testa.

10.26- Puchner chiude in quarta posizione, a 50 centesimi di ritardo dalla testa.

10.23- Ilka Stuhec va in testa! Elena Curtoni poi chiude a 34 centesimi di ritardo in seconda posizione.

10.17- Dopo l’interruzione si riparte con Sofia Goggia! L’azzurra perde gli appoggi su un dosso e cade tra le reti, gara finita. Per fortuna nessuna conseguenza per la caduta, l’italiana si rialza subito.

10.11- L’austriaca Ortlieb cade e non finisce la sua discesa. Gara momentaneamente interrotta per mettere a posto

10.09- Mowinckel si porta in testa, con 33 centesimi di vantaggio!

10.07- Nadia Delago chiude al quarto posto in classifica, con 70 centesimi di ritardo!

10.04- Flury chiude al secondo posto con 30 centesimi di ritardo dalla testa.

10.03- La francese Miradoli chiude con 44 centesimi di ritardo dalla testa.

10.00- Si parte! Prima discesa di Siebenhofer, che chiude in 1:05.41.

9.55- Amici e amiche di Sportface.it, benvenuti alla diretta testuale della discesa libera femminile di Cortina d’Ampezzo, valida per la Coppa del Mondo 2022/23. Ancora pochi istanti al via!